F1 i promossi e bocciati del GP del Giappone 2026 | Antonelli domina e manda in tilt Russell Bentornato Piastri Leclerc stoico

Nel Gran Premio del Giappone 2026, alcuni piloti hanno ottenuto risultati positivi, mentre altri sono incappati in difficoltà. Tra i protagonisti, Andrea Kimi Antonelli si è distinto conquistando la seconda vittoria consecutiva, dopo quella in Cina, e ha dominato la corsa mandando in tilt Russell. La gara ha visto anche il ritorno di Piastri e un Leclerc che ha affrontato il tracciato con grande stoicismo.

I PROMOSSI. ANDREA KIMI ANTONELLI: cos’altro aggiungere? Seconda vittoria di fila. Dopo la Cina, ecco il Giappone. Non solo. Nonostante i suoi 19 anni mette in mostra una maturità che ha dello sconvolgente. Impressiona. Domina. Vince per dispersione. Sa di avere tra le mani una vettura, la W17, che rischia di cannibalizzare il campionato in lungo ed in largo e lui la sta sfruttando nel migliore dei modi. Sia sul giro secco, sia sul fronte del passo gara. Meglio anche di George Russell. Sta vivendo un sogno meraviglioso, guai a svegliarlo! OSCAR PIASTRI: bentornato! Dopo le due non partenze di Melbourne e Shanghai, finalmente partecipa alla gara e lo fa in maniera eccellente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, i promossi e bocciati del GP del Giappone 2026: Antonelli domina e manda in tilt Russell. Bentornato Piastri, Leclerc stoico Articoli correlati Leggi anche: LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli beffa Russell nelle FP3, Leclerc davanti a Piastri. Alle 7:00 le qualifiche F1 Gp Giappone: Piastri in testa su Russell, super duello Leclerc-Antonelli. Norris è subito dietro LiveIl britannico della Haas zoppica vistosamente, per lui botta violenta alla caviglia Bearman va a muro, questo favorisce Antonelli e Hamilton... Contenuti utili per approfondire Bentornato Piastri F1, risultati e classifica FP2 GP Giappone 2026: Antonelli sorpreso da Piastri, Leclerc davanti a HamiltonOscar Piastri ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP del Giappone, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Suzuka. Il ... oasport.it F1, Oscar Piastri: Buoni progressi, ma il lavoro da fare è ancora tantoLa McLaren batte un colpo nel venerdì di Suzuka. Oscar Piastri ha infatti segnato il miglior tempo in occasione della seconda sessione di prove libere ... oasport.it