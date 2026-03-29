Inizia il Gran Premio di Formula 1 in Giappone con Piastri in prima posizione, seguito da Russell. La corsa vede un duello tra Leclerc e Antonelli, quest'ultimo partito davanti a Norris, che si trova subito dietro. Antonelli, vincitore in Cina, cerca di confermare la sua forma anche a Suzuka, dove ha ottenuto la pole position.

Il britannico della Haas zoppica vistosamente, per lui botta violenta alla caviglia Bearman va a muro, questo favorisce Antonelli e Hamilton che sono in testa e gli unici senza aver ancora sostato ai box. Che sfortuna invece per Russell che si era appena fermato La McLaren oggi gira veramente forte, la Mercedes intanto richiama Russell ai box I due piloti Mercedes in testa ma si devono ancora fermare, chi verrà chiamato per primo ai box? L'azzurro gira più veloce di mezzo secondo rispetto al compagno di squadra Giro veloce di Kimi Antonelli, ora secondo dietro a Russell e davanti a Hamilton Leclerc richiamato ai box... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - F1 Gp Giappone: Piastri in testa su Russell, super duello Leclerc-Antonelli. Norris è subito dietro Live

Articoli correlati

F1 Gp Giappone, la gara: Piastri in testa su Russell che supera Leclerc. Antonelli rimonta dopo la pessima partenza LiveIl pilota della McLaren rientra in nona posizione Antonelli supera all’interno Leclerc, poi scoda e viene ripassato dal monegasco sul rettilineo...

LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: pessima partenza di Antonelli. Piastri in testa davanti a LeclercCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3° giro/53 Russell scavalca Norris ed è terzo.

Contenuti e approfondimenti su F1 Gp Giappone Piastri in testa su...

Temi più discussi: FP2: Piastri precede Antonelli e Russell, Ferrari 5ª e 6ª con Leclerc e Hamilton; F1 Suzuka, Prove Libere 2: Piastri batte Antonelli e Russell, Ferrari 3ª forza - Risultati - Formula 1; F1, risultati e classifica FP3 GP Giappone 2026: doppietta Mercedes, Leclerc argina Piastri; Formula 1, Antonelli in pole nel Gp Giappone davanti a Russell. La griglia di partenza.

LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Piastri e Russell in bagarre, anonimo Antonelli, Ferrari lentaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12° giro/53 Antonelli sorpassa Norris all'ultima curva prima del rettilineo. Staccata decisa all'interno che ... oasport.it

Diretta Live Gp Giappone di F1 a Suzuka: partiti, Piastri e Leclerc balzano al comando, Antonelli parte maleIl racconto in diretta del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Suzuka. Sono previsti 53 giri. Semafori spenti alle 7.00 di domenica 29 marzo 20 ... sport.virgilio.it

Nel corso del 12º giro Antonelli ha passato Norris alla CASIO. Ora sulla sua strada c’è Leclerc. #MemasGP #F1 #JapaneseGP - facebook.com facebook

#Leclerc deve rinunciare al suo guizzo in qualifica, mentre #Antonelli può continuare a fare la differenza. Svelato il segreto #Mercedes #F1 #JapaneseGP #AnalisiF1 #Ferrari #F1Tech x.com