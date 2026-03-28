LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | Antonelli beffa Russell nelle FP3 Leclerc davanti a Piastri Alle 7 | 00 le qualifiche

Alle 7:00 si svolgeranno le qualifiche del Gran Premio di Giappone 2026, dopo le sessioni di prove libere. Durante le FP3, Antonelli ha migliorato il tempo rispetto a Russell, mentre Leclerc ha chiuso davanti a Piastri. La giornata di gara si preannuncia ricca di emozioni, con i piloti pronti a confrontarsi per le posizioni di testa. Le qualifiche saranno trasmesse in diretta, con aggiornamenti disponibili sul sito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.38 E’ tutto per il momento, Amici di OA Sport. L’appuntamento è per le ore 7:00, momento in cui cominceranno le attesissime qualifiche! A più tardi! 4.35 Questa la classifica ufficiale della terza sessione di prove libere Kimi Antonelli ( Mercedes-AMG Petronas Formula One Team ) — 1:29.362. George Russell (Mercedes) — +0.254. Charles Leclerc ( Ferrari ) — +0.867. Oscar Piastri ( McLaren ) — +1.002. Lewis Hamilton (Ferrari) — +1.021. Lando Norris (McLaren) — +1.238. Nico Hulkenberg ( Audi Formula 1 Team ) — +1.296. Max Verstappen ( Red Bull Racing ) — +1.548. Gabriel Bortoleto (Audi) — +1.638. Pierre Gasly ( Alpine F1 Team ) — +1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli beffa Russell nelle FP3, Leclerc davanti a Piastri. Alle 7:00 le qualifiche Articoli correlati LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, Antonelli sfida RussellCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Giappone,... Leggi anche: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Russell vince la Sprint davanti a Leclerc e ad Hamilton. Antonelli in top-5. Dalle 08.00 le qualifiche Una raccolta di contenuti su LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: F1 in Giappone, alle 7 le qualifiche. E occhio all'ora legale tra sabato e domenica!; LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Piastri davanti ad Antonelli. Preoccupa il distacco Ferrari; Formula 1 2026, GP del Giappone: orari tv e diretta streaming; DIRETTA F1 | GP Giappone 2026: Live Prove Libere 2 [TEMPI E COMMENTO]. F1 | GP Giappone, Qualifiche LIVE: la Ferrari sfida Mercedes e McLaren per la pole a Suzuka – Cronaca in DirettaScattano le Qualifiche del GP del Giappone di F1, seguile LIVE: Ferrari va a caccia della pole contro le Mercedes - Cronaca in Diretta ... f1ingenerale.com F1 GP Giappone 2026, FP3: Antonelli risponde a Russell, Leclerc 3° – DIRETTASegui la cronaca minuto per minuto in diretta delle prove libere 3 del GP Giappone F1, LIVE dalle 3.15 di sabato 28 marzo 2026 ... formulapassion.it LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: tra pochissimo le FP3 - x.com Criminalità in aumento in #Giappone per il 4° anno consecutivo: superati livelli pre-pandemia Leggi qui https://wp.me/p5CUna-9Y2 - facebook.com facebook