Il team manager ha dichiarato che le nuove vetture di Formula 1 non sono compatibili con lo stile di guida del pilota, ma che stanno cercando di adattarsi. Il cambiamento tecnico in corso comporta modifiche che influenzano direttamente il modo di guidare, andando oltre le semplici variazioni regolamentari.

Il cambiamento tecnico in atto in F1 non è soltanto una questione di numeri o regolamenti: sta ridefinendo in profondità il modo stesso di guidare. Dopo le prime sessioni al simulatore e, soprattutto, dopo i test in pista, i piloti si sono trovati davanti a un quadro completamente diverso, fatto di gestione energetica, recupero della batteria e compromessi spesso definiti “ contro-intuitivi ”. Un contesto in cui persino spingere al limite, storicamente sinonimo di prestazione, rischia di diventare un errore. Il tema è emerso con forza anche nell’ultimo fine settimana in Cina, dove Charles Leclerc ha ammesso di non poter più estrarre il massimo in qualifica come in passato, sottolineando come questa nuova filosofia finisca per limitare proprio quella capacità di trovare il giro speciale al sabato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Frederic Vasseur ammette: “Queste nuove macchine non si adattano allo stile di guida di Leclerc, ma ci sta lavorando”

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