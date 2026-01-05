New York può avviare un procedimento legale contro Nicolás Maduro dopo la recente operazione militare che ha portato alla sua cattura. Attualmente, il presidente venezuelano si trova in attesa della prima udienza davanti a un giudice federale. Questo caso rappresenta un importante precedente legale, che potrebbe modificare le regole del gioco in ambito internazionale e giudiziario.

Dopo quella militare che ha portato alla (apparentemente facile) cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, che al momento attende la prima udienza davanti a un giudice federale di New York, adesso si gioca la partita giuridica. L’operazione “Absolute Resolve” ordinata da Donald Trump ha infatti aperto una frattura profonda tra diritto internazionale e diritto federale statunitense, mettendo alla prova i confini dell’extraterritorialità americana e il concetto stesso di sovranità. In un’analisi pubblicata su AdnKronos, il vicedirettore Giorgio Rutelli, evidenzia quali siano le linee di frattura. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché New York può processare Maduro. Il precedente che cambia le regole del gioco

Leggi anche: Nuova Jeep Compass, il carattere si sente: la prova che cambia le regole del gioco

Leggi anche: Accordo OpenAI ed Amazon: ecco l’alleanza che cambia le regole del gioco nell’AI.

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Quante carte ha da giocare Zelensky Poche, e non solo perché il vertice di Londra non ha prodotto risultati. A pesare come una spada di Damocle è anche l’inchiesta sulla corruzione a Kiev, di cui nessuno parla più tranne il New York Times. Tre giorni fa è u - facebook.com facebook