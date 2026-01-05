Perché New York può processare Maduro Il precedente che cambia le regole del gioco

Da formiche.net 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

New York può avviare un procedimento legale contro Nicolás Maduro dopo la recente operazione militare che ha portato alla sua cattura. Attualmente, il presidente venezuelano si trova in attesa della prima udienza davanti a un giudice federale. Questo caso rappresenta un importante precedente legale, che potrebbe modificare le regole del gioco in ambito internazionale e giudiziario.

Dopo quella militare che ha portato alla (apparentemente facile) cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, che al momento attende la prima udienza davanti a un giudice federale di New York, adesso si gioca la partita giuridica. L’operazione “Absolute Resolve” ordinata da Donald Trump ha infatti aperto una frattura profonda tra diritto internazionale e diritto federale statunitense, mettendo alla prova i confini dell’extraterritorialità americana e il concetto stesso di sovranità. In un’analisi pubblicata su AdnKronos, il vicedirettore Giorgio Rutelli, evidenzia quali siano le linee di frattura. 🔗 Leggi su Formiche.net

perch233 new york pu242 processare maduro il precedente che cambia le regole del gioco

© Formiche.net - Perché New York può processare Maduro. Il precedente che cambia le regole del gioco

Leggi anche: Nuova Jeep Compass, il carattere si sente: la prova che cambia le regole del gioco

Leggi anche: Accordo OpenAI ed Amazon: ecco l’alleanza che cambia le regole del gioco nell’AI.

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.