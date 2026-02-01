IA e sicurezza nazionale il caso Ding cambia le regole del gioco Ecco perché

La giuria federale di San Francisco ha condannato Linwei Ding, ex ingegnere di Google, per aver rubato segreti commerciali e spionaggio economico. Ding, 38 anni, ora rischia una lunga condanna. La decisione apre una nuova pagina sulla sicurezza nazionale legata all’intelligenza artificiale.

Una giuria federale di San Francisco ha condannato Linwei Ding, 38 anni, ex ingegnere software di Google, per sette capi di imputazione di spionaggio economico e sette di furto di segreti commerciali. Al centro del processo, durato undici giorni davanti al giudice federale Vince Chhabria, il trasferimento illecito di migliaia di pagine di documentazione riservata sulle tecnologie di intelligenza artificiale del colosso di Mountain View, con l’obiettivo di favorire interessi riconducibili alla Repubblica Popolare Cinese. Secondo l’accusa, Ding, noto anche come Leon Ding, avrebbe sottratto informazioni strategiche relative all’infrastruttura hardware e software che consente a Google di addestrare ed eseguire modelli di IA su larga scala. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net

Approfondimenti su Ding IA

Ultime notizie su Ding IA

