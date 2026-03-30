Ex Mellin dal degrado alla speranza Aggiudicata l’ultima asta sull’area

È stata aggiudicata l’ultima asta relativa all’area ex Mellin, che precedentemente versava in stato di abbandono e degrado. L’assegnazione riguarda un sito che, fino a poco tempo fa, era lasciato all’incuria. La conclusione della procedura di vendita apre la strada a possibili interventi di riqualificazione e recupero dell’area.

Uno spiraglio di speranza per sottrarre al degrado l’ area ex Mellin. È stata infatti aggiudicata l’ultima asta giudiziaria per l’edificio di via Galilei abbandonato da quasi un quarto di secolo dall’azienda della nota marca di prodotti per l’infanzia, che aveva chiuso i battenti nel 2002 dopo 30 anni di presenza sul territorio. La base d’asta è scesa a 600mila euro, 200mila in meno rispetto allo scorso autunno quando una società, che sarebbe riconducibile alla precedente proprietà della struttura, aveva vinto l’asta per 1,1 milioni di euro. Ma poi non è stato versato il saldo, quindi la vendita non si era perfezionata. Proprietaria del terreno bandito all’interno dell’area di 93mila metri quadrati è una società immobiliare posta in concordato preventivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ex Mellin, dal degrado alla speranza. Aggiudicata l’ultima asta sull’area Articoli correlati Ex Mellin di Carnate, aggiudicata l’asta: nuovo spiraglio di speranza per il recupero dell’aziendaCarnate (Monza Brianza), 29 Marzo 2026 - Nuovo spiraglio di speranza per sottrarre al degrado l'area ex Mellin. Nuovo spiraglio di speranza per il recupero della ex Mellin di CarnateCarnate (Monza Brianza), 29 Marzo 2026 - Nuovo spiraglio di speranza per sottrarre al degrado l'area ex Mellin. Una raccolta di contenuti su Ex Mellin dal degrado alla speranza... Discussioni sull' argomento Ex Mellin, dal degrado alla speranza. Aggiudicata l’ultima asta sull’area; Ex Mellin, trovato un acquirente per l’ecomostro; Ex Mellin di Carnate, aggiudicata l’asta: nuovo spiraglio di speranza per il recupero dell’azienda; Carnate: c’è un’offerta per il rudere ex Mellin. Carnate: c’è un’offerta per il rudere ex MellinL'asta del 25 marzo si sarebbe chiusa con un compratore. La sindaca Rosella Maggiolini: sono molto fiduciosa. Si apre la prospettiva, a lungo termine, di un recupero. mbnews.it Domenica 29 Marzo APERTO la mattina dalle 9:45 alle 13:30 OFFERTE Sabato 28 - Domenica 29 e Lunedì 30 Marzo 2026 IMPERDIBILI ! Si accetta Voucher Secondogenito Regione Campania OFFERTE MELLIN OFFERTE PLASMON OFFE - facebook.com facebook