Nuovo spiraglio di speranza per il recupero della ex Mellin di Carnate

Un nuovo tentativo di recupero riguarda l’area ex Mellin a Carnate, in provincia di Monza e della Brianza. La questione è stata affrontata in una riunione tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di trovare soluzioni per la riqualificazione dell’area. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui piani o sui soggetti coinvolti in questa fase.

Carnate (Monza Brianza), 29 Marzo 2026 - Nuovo spiraglio di speranza per sottrarre al degrado l' area ex Mellin. È stata infatti aggiudicata l'ultima asta giudiziaria per l'edificio di via Galilei abbandonato da quasi un quarto di secolo dall' azienda della nota marca di prodotti per l’infanzia che aveva chiuso i battenti nel 2002 dopo trent’anni di presenza sul territorio. La base d'asta è scesa a 600mila euro, 200mila in meno rispetto allo scorso autunno quando una società, che sarebbe riconducibile alla precedente proprietà della struttura, aveva vinto l'asta per 1,1 milioni di euro, 300mila euro in più della somma minima richiesta per l'aggiudicazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo spiraglio di speranza per il recupero della ex Mellin di Carnate Articoli correlati Infortunio Dybala, il fuoriclasse ex Juve si opera al ginocchio questa mattina: le sue condizioni e la speranza della Roma sui tempi di recuperodi Redazione JuventusNews24Infortunio Dybala, il fuoriclasse argentino si opera al ginocchio: ecco qual è la speranza della Roma sui tempi di... Mercato Inter, nuovo spiraglio per il ritorno di Perisic? Tutto dipende dal… Bayern Monaco: ecco il perchédi Redazione Inter News 24Mercato Inter, l’esterno del PSV spinge per il rientro a Milano mentre Chivu attende rinforzi sulla fascia Le vie del...