Ex Mellin di Carnate aggiudicata l’asta | nuovo spiraglio di speranza per il recupero dell’azienda

Il 29 marzo 2026 è stata aggiudicata l’asta per l’area ex Mellin di Carnate. L’immobile, situato nella provincia di Monza e della Brianza, rappresenta un punto di interesse per le operazioni di recupero e riqualificazione. La vendita è avvenuta attraverso un’asta pubblica, che ha portato all’assegnazione della proprietà a un nuovo soggetto.

Carnate (Monza Brianza), 29 Marzo 2026 - Nuovo spiraglio di speranza per sottrarre al degrado l' area ex Mellin. È stata infatti aggiudicata l'ultima asta giudiziaria per l'edificio di via Galilei abbandonato da quasi un quarto di secolo dall' azienda della nota marca di prodotti per l’infanzia che aveva chiuso i battenti nel 2002 dopo trent’anni di presenza sul territorio. La base d'asta è scesa a 600mila euro, 200mila in meno rispetto allo scorso autunno quando una società, che sarebbe riconducibile alla precedente proprietà della struttura, aveva vinto l'asta per 1,1 milioni di euro, 300mila euro in più della somma minima richiesta per l'aggiudicazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ex Mellin di Carnate, aggiudicata l’asta: nuovo spiraglio di speranza per il recupero dell’azienda Articoli correlati Nuovo spiraglio di speranza per il recupero della ex Mellin di CarnateCarnate (Monza Brianza), 29 Marzo 2026 - Nuovo spiraglio di speranza per sottrarre al degrado l'area ex Mellin. Svolta per la storica azienda di vernici ecologiche, ecco il nuovo proprietario: acquisita all'asta dal gruppo venezianoL’operazione, avvenuta tramite aggiudicazione definitiva all’asta al Tribunale di Forlì, segna un punto di svolta dopo un lungo periodo di difficoltà... Contenuti utili per approfondire Ex Mellin di Carnate aggiudicata l'asta... Temi più discussi: Carnate: c’è un’offerta per il rudere ex Mellin; Carnate lancia i parcheggi a pagamento; Ex Mellin, trovato un acquirente per l’ecomostro; Rivoluzione parcheggi, entrano in vigore le nuove tariffe. Carnate: c’è un’offerta per il rudere ex MellinL'asta del 25 marzo si sarebbe chiusa con un compratore. La sindaca Rosella Maggiolini: sono molto fiduciosa. Si apre la prospettiva, a lungo termine, di un recupero. mbnews.it Carnate lancia i parcheggi a pagamentoDa oggi 25 marzo nelle vie Dante-Petrarca, Banfi-Pace, Galilei (ex Mellin) e area mercato. Ecco le tariffe con agevolazioni per i residenti. mbnews.it