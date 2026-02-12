Ex Eridania scontro sulla ' bonifica' Il Taaf replica all' assessore Petetta | Si sta distruggendo un ecosistema ricco di biodiversità

La discussione sull’intervento di bonifica all’ex Eridania si fa più accesa. Il Taaf risponde all’assessore Petetta, che aveva accusato le associazioni ambientaliste di parlare a sproposito. L’organizzazione ribatte che i lavori stanno distruggendo un ecosistema ricco di biodiversità, mettendo in discussione le dichiarazioni dell’amministrazione. La situazione resta tesa e il dibattito si sposta sui rischi di un intervento che potrebbe compromettere un’area naturale di valore.

Arriva la replica del Tavolo delle associazioni ambientaliste (Taaf), che contesta nel merito i contenuti degli atti approvati dall’amministrazione Si accende il confronto sugli interventi previsti nell’area dell’ex Eridania. Dopo le dichiarazioni dell’assessore all’Ambiente Giuseppe Petetta, che ha parlato di operazioni di bonifica e manutenzione straordinaria del verde accusando le associazioni ambientaliste di “parlare a sproposito”, arriva la replica del Tavolo delle associazioni ambientaliste (Taaf), che contesta nel merito i contenuti degli atti approvati dall’amministrazione. Secondo il Taaf, infatti, la deliberazione 5032025 e i documenti tecnici collegati – tra cui Duvri e Computo metrico – descriverebbero un intervento ben più ampio rispetto alla semplice pulizia del guano sotto la garzaia.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Eridania Bonifica Ex Eridania, l'assessore Petetta replica agli ambientalisti: "Nessun taglio di alberi, solo operazioni di bonifica" L’assessore Petetta risponde agli ambientalisti e smentisce le polemiche: nessun taglio di alberi, solo lavori di bonifica. Ex Eridania, il Taaf: "Difendere un patrimonio naturale unico per il benessere di tutta la città" Il Tavolo delle associazioni ambientalistiche di Forlì esprime preoccupazione per il progetto di insediamento della nuova Questura nell’area dell’ex Eridania, uno degli ultimi spazi verdi della città. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Eridania Bonifica Argomenti discussi: Ambientalisti preoccupati del taglio di alberi all’interno della garzaia dell’ex Eridania. EX ERIDANIA, L'INTERVENTO DEGLI AMBIENTALISTI CONTRO IL TAGLIO DI ALBERI - "L'ambiente non aspetta. Agire ora significa investire nel futuro di Forlì" - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.