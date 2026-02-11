Ex Eridania l' assessore Petetta replica agli ambientalisti | Nessun taglio di alberi solo operazioni di bonifica

L’assessore Petetta risponde agli ambientalisti e smentisce le polemiche: nessun taglio di alberi, solo lavori di bonifica. “Alcune persone parlano senza conoscere i fatti”, dice. La bonifica dell’area vicino all’ex sito Eridania prosegue senza che siano stati abbattuti alberi, assicura l’assessore, che invita a non diffondere allarmismi infondati.

Così Petetta: "Nel comunicato stampa diffuso dalle associazioni ambientaliste, dove si parla impropriamente di taglio di alberi sotto i nidi degli aironi e grave compromissione dell’ecosistema circostante" “Come al solito ci sono persone che su certi temi, pur di dire la propria, parlano a sproposito, senza conoscere le vere ragioni che hanno condotto alle azioni di bonifica dell’area boschiva adiacente al sito dell’Ex Eridania”. L'assessore con delega all'Ambiente Giuseppe Petetta replica così alla nota diffusa dal Taaf sul presunto taglio di alberi nella porzione compresa fra via Monte san Michele e via Gorizia.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Gli ambientalisti di Forlì tornano a protestare contro il taglio degli alberi nella garzaia vicino all'Ex Eridania.

La deputata Tassinari e l'assessore Petetta hanno visitato Forlì Ambiente, azienda locale pioniera nell'applicazione della nuova normativa ambientale.

