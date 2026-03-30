Sette Comuni hanno ottenuto l’autorizzazione regionale per acquisire gratuitamente aree precedentemente utilizzate come zone militari. La Giunta ha approvato le delibere necessarie per il trasferimento di questi beni, che rimasti inattivi per molti anni, sono ora pronti a essere destinati a usi civili. Le aree coinvolte si trovano in diverse località della regione.

Beni rimasti per decenni fuori dall’uso civile si preparano a una nuova vita pubblica. La Giunta regionale ha approvato sette delibere che autorizzano l’acquisizione dallo Stato e il successivo trasferimento gratuito ai Comuni di Pontebba, Cavazzo Carnico, Bordano, Verzegnis, Fagagna, Malborghetto Valbruna e Tarvisio. A illustrarne il senso è l’assessore regionale al Patrimonio, Sebastiano Callari: l’obiettivo è permettere agli enti locali di avviare percorsi di valorizzazione su immobili che, fino a oggi, non erano accessibili alla collettività, garantendone al tempo stesso conservazione e fruizione pubblica. Il pacchetto di provvedimenti riguarda una pluralità di infrastrutture che hanno perso la loro funzione originaria. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Ex aree militari, un’eredità nascosta pronta a riemergere: coinvolti più Comuni

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