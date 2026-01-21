Droga nascosta in casa e pronta alla vendita | arrestati due fratelli

La polizia, nei giorni scorsi, ha tratto in arresto due uomini ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Nel corso delle costanti attività finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i falchi della.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Droga nascosta in casa e 3 piantine di marjuana nel bagno: arrestati due fratelliDue fratelli sono stati arrestati a Partanna Mondello dopo aver nascosto droga in casa e coltivato tre piantine di marijuana nel bagno.

