Eventi al Palazzo | l' 11 aprile arriva Genny Marigliano

L'11 aprile, presso i locali di Palazzo San Giovanni a Cava de' Tirreni, si terrà un concerto dal vivo con l'artista Genny Marigliano. L'evento si svolgerà negli spazi aperti del palazzo storico, coinvolgendo il pubblico con la performance musicale. La manifestazione rientra nella serie di eventi intitolati

L'11 aprile gli spazi di Palazzo San Giovanni a Cava de' Tirreni ospiteranno l'esibizione musicale dal vivo di Genny Marigliano. L'appuntamento si inserisce nella programmazione artistica e di intrattenimento promossa dalla struttura campana nel corso della stagione primaverile. L'esibizione vedrà Genny Marigliano proporre una selezione musicale dal vivo, accompagnando la propria voce con la tastiera. Il repertorio della serata spazierà tra brani della musica italiana e produzioni internazionali. L'evento costituisce una delle tappe del ciclo "Eventi al Palazzo", un calendario di appuntamenti iniziato a marzo e in corso per tutto il mese di aprile, che alterna performance di musica dal vivo a spettacoli di burlesque. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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