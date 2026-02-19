Incendio nell' ex sede di Pozzolini in via Tiburtina Valeria intervengono i vigili del fuoco

Un incendio ha colpito la ex sede di Pozzolini in via Tiburtina, probabilmente a causa di un fumatore che aveva acceso un fuoco all’interno. La struttura, ormai dismessa, è stata spesso frequentata da senzatetto che cercano riparo. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul posto, spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni alla struttura sono evidenti. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio.

La struttura, abbandonata, è spesso usata come ricovero di fortuna dai senzatetto. Accertamenti in corso da parte della polizia Incendio nella ex sede di Pozzolini, in via Tiburtina, struttura abbandonata spesso usata come ricovero di fortuna dai senzatetto. L'allarme è scattato nella tarda mattinata di giovedì 19 febbraio. Le fiamme hanno interessato materiali usati probabilmente come giacigli di fortuna, tra cui bancali di legno e vecchi materassi, e si sono sviluppate nei locali che una volta ospitavano gli uffici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo.