Europei di Nuoto Parigi 2026 su Sky e NOW | dal 31 luglio al 16 agosto tutta l’acqua del continente in diretta

Dal 31 luglio al 16 agosto, i Campionati Europei di Nuoto si svolgeranno a Parigi e saranno trasmessi su Sky e NOW. La competizione rappresenta la 38ª edizione e comprende diciassette giorni di gare che coinvolgono tutte le discipline acquatiche, dalla vasca alla Senna, includendo anche i tuffi dalle grandi altezze. La trasmissione coprirà l’intera durata dell’evento.

Sky acquisisce i diritti della 38esima edizione dei Campionati Europei di Nuoto. Diciassette giorni di gare con tutte le discipline acquatiche: dalla vasca alla Senna, passando per i tuffi dalle grandi altezze. In esclusiva anche un’intervista a Sara Curtis. La Casa dello Sport si arricchisce di un altro grande appuntamento. Sky ha acquisito i diritti televisivi della 38esima edizione dei Campionati Europei di Nuoto, in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto 2026. L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con una copertura editoriale che accompagnerà i telespettatori per tutti e diciassette i giorni di gare. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW i campionati europei di nuoto 2026 a ParigiIn arrivo un altro grande evento nella Casa dello Sport: Sky Sport ha acquisito i diritti di trasmissione della 38esima edizione dei Campionati... Bonus voli prorogato fino al 31 luglio, ma c'è chi aspetta ancora i rimborsi di agosto 2025La Regione proroga dal 28 febbraio fino al 31 luglio 2026 il bonus voli per i residenti in Sicilia, ma c'è ancora chi attende i rimborsi di viaggi... Altri aggiornamenti su Europei di Nuoto Parigi 2026 su Sky e... Temi più discussi: World Cup. Nazionale a Parigi per la seconda tappa; Livorno si conferma capitale del nuoto: tra stelle azzurre e sogni europei; Alberto Razzetti: Mai lavorato così bene come quest’anno. Agli Europei porterò tre gare; Paltrinieri comincia dall'Egitto: via alla Coppa del Mondo in acque libere. Sky acquisisce i diritti dei Campionati Europei di Nuoto di Parigi.Milano, 30 marzo 2026. In arrivo un altro grande evento nella Casa dello Sport: Sky ha acquisito i diritti di trasmissione della 38esima edizione dei Campionati Europei di Nuoto, in programma a Parigi ... nuoto.com Gli Europei di Nuoto di Parigi 2026 su Sky!Sky Sport seguirà l’intero evento con una copertura editoriale completa: oltre alle dirette delle gare, non mancheranno studi dedicati, analisi, approfondimenti, ospiti e interviste. Tra queste, anche ... sport.sky.it