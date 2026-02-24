Bonus voli prorogato fino al 31 luglio ma c' è chi aspetta ancora i rimborsi di agosto 2025

La Regione ha deciso di prolungare il bonus voli fino al 31 luglio 2026, per aiutare i residenti in Sicilia. Tuttavia, alcune persone aspettano ancora i rimborsi per i viaggi fatti ad agosto 2025. Questa proroga arriva dopo mesi di attese e proteste da parte di chi non ha ancora ricevuto il denaro. Molti cittadini si chiedono quando riceveranno finalmente i loro rimborsi. La questione rimane aperta e ancora senza risposta.

La Regione proroga dal 28 febbraio fino al 31 luglio 2026 il bonus voli per i residenti in Sicilia, ma c'è ancora chi attende i rimborsi di viaggi effettuati ad agosto scorso. Sono diversi infatti gli utenti che collegandosi alla piattaforma dell'assessorato alle Infrastrutture, mobilità e trasporti per richiedere gli sconti hanno pratiche che risultano “in erogazione”, ma che non sono stati ancora pagati. Ballano circa 2 milioni di euro per le istanze presentate nel mese di settembre 2025, come si evince dai decreti di liquidazione emessi dal dirigente responsabile del servizio lo scorso 15 dicembre: 730 mila euro per chi ha il 25% e 1,3 milioni per chi ha diritto a un ribasso del 50% ovvero studenti, disabili con almeno il 67% di invalidità e coloro che hanno un Isee inferiore a 15 mila euro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

