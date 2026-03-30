europa il rimpatrio come ideologia

Il Parlamento europeo ha approvato una normativa sui rimpatri che prevede procedure più rapide e controlli più stringenti per i cittadini stranieri senza permesso di soggiorno. La decisione si inserisce in un quadro di politiche migratorie più restrittive, con l’obiettivo di facilitare l’allontanamento di chi non ha diritto di rimanere nei paesi membri. La nuova legge entrerà in vigore nei prossimi mesi.

Il voto del Parlamento europeo sui rimpatri non è un semplice passaggio legislativo. È il segnale politico di un cambiamento più profondo: l’Unione Europea, sotto la pressione combinata dell’insicurezza sociale, della polarizzazione politica e della crescita delle destre, sta spostando il baricentro della sua politica migratoria dalla gestione del fenomeno alla sua deterrenza punitiva. Non si tratta più soltanto di controllare le frontiere, ma di costruire un sistema che renda l’ingresso irregolare non solo difficile ma anche esemplare nella sua repressione. L’approvazione di una linea che apre ai centri di rimpatrio fuori dai confini dell’Unione mostra infatti una trasformazione culturale prima ancora che normativa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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