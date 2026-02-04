L’Unione europea si trova di fronte a una scelta importante sul suo ruolo nel mondo. Tra crisi internazionali, il conflitto in Ucraina e rapporti sempre più stretti con gli Stati Uniti, Bruxelles deve decidere come affrontare le sfide di oggi. La strada per l’Europa passa anche dalla capacità di rispondere alle richieste di Washington su economia, sicurezza e ideologia.

Tra crisi dell’ordine internazionale, guerra in Ucraina e rapporti sempre più transazionali con Washington, l’Unione europea è chiamata a una scelta di fondo sul proprio ruolo globale. Un tema al centro anche del recente monito di Mario Draghi. Giampiero Massolo, ambasciatore e senior advisor dell’Ispi, in una conversazione con Formiche.net analizza le prospettive europee tra integrazione, sicurezza e politica estera. Le recenti parole di Mario Draghi hanno posto un interrogativo netto: l’Europa vuole restare un grande mercato o diventare una potenza. Condivide questa lettura? L’Europa subisce oggi le conseguenze dell’uscita da un ordine mondiale liberale e vive l’incertezza di una fase di transizione in cui prevale la legge del più forte. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così l’Europa può accogliere la sfida degli Usa su ideologia, economia e sicurezza. L’analisi di Massolo

Approfondimenti su Europa Usa

Dopo l’azione statunitense contro Nicolás Maduro, l’attenzione si sposta sull’Europa, che deve affrontare una responsabilità crescente nelle questioni internazionali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Europa Usa

Argomenti discussi: Bond, titoli e azioni: così l’Europa può far male a Trump; Dati per l’IA, diritti d’autore e licenze: l’Europa stringe i nodi; UE–India: così l’accordo cambia gli equilibri del commercio globale; Weber, Ppe: L'Ue così non riesce a rispondere alle sfide, va superata l'unanimità. Gli Usa? Non più affidabili.

Così l’Europa può accogliere la sfida degli Usa su ideologia, economia e sicurezza. L’analisi di MassoloTra crisi dell’ordine internazionale, guerra in Ucraina e rapporti sempre più transazionali con Washington, l’Unione europea è chiamata a una scelta di fondo sul proprio ruolo globale. Un tema al cent ... formiche.net

Draghi scuote l’Europa: L’ordine globale è finito, servono gli Stati Uniti d’EuropaNuova esortazione di Mario Draghi all'Europa: questa volta l'ex governatore di Bankitalia, ex presidente della Bce ed ex premier parla da Lovanio, in Belgio ricevendo la laurea honoris causa. Pungola, ... tg.la7.it

Mario #Draghi sulla necessità politica di un’ #Europa federale: “Solo così il vecchio continente potrà preservare i propri valori”. #ISPIDailyFocus: ispionline.it/it/pubblicazio… x.com

Mario #Draghi sulla necessità politica di un’#Europa federale: “Solo così il vecchio continente potrà preservare i propri valori”. #ISPIDailyFocus: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/draghi-e-leuropa-federale-228837 - facebook.com facebook