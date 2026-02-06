Trump a caccia di consensi | in Usa lancia un sito per farmaci scontati E in Europa vuole finanziare enti vicini all’ideologia Maga

Trump cerca consensi negli Stati Uniti e lancia un sito per farmaci scontati, nel tentativo di rispondere alla rabbia dei cittadini travolti dal caro vita. Nel frattempo, in Europa, continua a finanziare enti vicini a Maga, puntando a diffondere le posizioni di Washington e a contrastare le minacce alla libertà di parola.

Da una parte il tentativo per sedare la rabbia dei cittadini americani, travolti dal caro vita. Dall’altro, sul fronte della politica estera, la strategia di finanziamento a think tank e organizzazioni benefiche allineate a Maga in tutta Europa per diffondere le posizioni politiche di Washington e contrastare le minacce percepite alla libertà di parola. La Casa Bianca cerca di mantenere il consenso (in calo) su più fronti. Internamente, anche in vista delle elezioni di medio termine e mentre proseguono le polemiche contro la violenza dell’Ice, Donald Trump ha deciso di rispondere al bisogno dei cittadini di prodotti a costi inferiori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Donald Trump ha annunciato il lancio di TrumpRx.

Donald Trump ha annunciato il lancio di TrumpRx.

