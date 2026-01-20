Euphoria | il trailer della stagione 3 stabilisce un nuovo record di visualizzazioni

Euphoria, la celebre serie HBO, torna con la stagione 3 e il trailer ha registrato un notevole successo online. Warner Bros Discovery ha comunicato che le prime immagini del nuovo ciclo hanno attirato un elevato numero di visualizzazioni, confermando l’attesa e l’interesse del pubblico. Questo risultato sottolinea l’attenzione crescente verso lo show e anticipa un ritorno che si preannuncia molto seguito.

Warner Bros Discovery ha annunciato che le prime immagini del ritorno dello show hanno ottenuto un incredibile interesse online. Il trailer della stagione 3 di Euphoria ha stabilito un nuovo record di visualizzazioni nella storia di HBO Max. Warner Bros Discovery, infatti, ha annunciato che è stata superata quota 100 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo in sole 48 ore dal suo debutto online. Un record stabilito dopo 4 anni di attesa I nuovi episodi di Euphoria debutteranno il 12 aprile su HBO, e il 13 aprile in Italia su Sky e in streaming su NOW, dopo una pausa di circa 4 anni. La lunga attesa non sembra aver fatto perdere l'interesse da parte dei fan, come dimostra . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Euphoria: il trailer della stagione 3 stabilisce un nuovo record di visualizzazioni Euphoria, rilasciato il trailer della terza stagione della serie HBO con ZendayaÈ stato pubblicato il trailer della terza stagione di Euphoria torna dopo 4 anni: ecco il trailer della terza stagione in uscita su Sky e NOWtvEuphoria torna con una terza stagione, dopo quattro anni dall’ultima. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Euphoria: il trailer della stagione 3 stabilisce un nuovo record di visualizzazioni - Warner Bros Discovery ha annunciato che le prime immagini del ritorno dello show hanno ottenuto un incredibile interesse online. movieplayer.it

Euphoria Stagione 3 | Trailer Ufficiale | Sky Italia

Scoprite quante visualizzazioni ha ottenuto il primo trailer dell'attesissima terza e ultima stagione della serie tv Euphoria. https://serial.everyeye.it/notizie/euphoria-3-record-trailer-storia-hbo-854021.htmlutm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobo - facebook.com facebook

«Euphoria 3»: il trailer, la trama, la data d'uscita, le curiosità, il cast. Chi torna Facciamo l'appello x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.