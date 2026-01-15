Hbo Max ha diffuso il trailer di Euphoria 3 con Zendaya | 8 episodi con temi lontani dai drammi adolescenziali del liceo Quando arriva la serie in Italia
Dopo l’attesa di quasi quattro anni dall’ultimo episodio della seconda stagione, HBO e HBO Max hanno diffuso il trailer di Euphoria 3. Euphoria 3, quando esce in Italia. La terza stagione di Euphoria sarà composta da otto episodi e affronterà temi centrali come fede, redenzione e il confronto con un mondo più complesso rispetto a quello dell’adolescenza. La data di uscita è fissata per il 12 aprile 2026 negli Stati Uniti e il 13 aprile in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOWHBO Max. Euphoria 3 riprende la narrazione circa cinque anni dopo gli eventi del secondo ciclo di episodi, trasportando Rue ( Zendaya ), Jules ( Hunter Schafer ), Cassie ( Sydney Sweeney ) e Nate ( Jacob Elordi ) nell’età adulta, lontano dai drammi adolescenziali del liceo. 🔗 Leggi su Amica.it
Leggi anche: Euphoria, rilasciato il trailer della terza stagione della serie HBO con Zendaya
Leggi anche: Da House of the Dragon a Euphoria: il super trailer HBO Max per il 2026 accende l’hype in Italia
HBO Max arriva in Italia: catalogo ricco, grandi serie e qualche assenza; Peacemaker: la Stagione 2 è disponibile su HBO Max in Italia doppiata in italiano!; Oggi Hbo Max sbarca in Italia e c’è un accordo con Prime Video; Portobello: Il trailer ufficiale della serie di Marco Bellocchio sull'infondata odissea giudiziaria di Enzo Tortora.
HBO Max è arrivata in Italia: quanto costa l'abbonamento, dove guardarla, cosa cambia per chi ha NOW - Il servizio streaming da oggi è disponibile anche per il pubblico italiano con la sua offerta di film, sport serie e produzioni originali; tutte le informazioni su come guardarla e sui costi. msn.com
HBO Max in Italia, come vedere film e serie TV con Apple TV, iPhone, iPad e Mac - Discovery arriva nel nostro Paese con un lancio ampio e immediato, che coinvolge ... macitynet.it
HBO Max sbarca in Italia su Prime Video! Una nuova era per lo streaming - HBO Max è disponibile su Prime Video in Italia, offrendo titoli leggendari come Game of Thrones e attese novità del 2026. tomshw.it
Euphoria Season 3 - First look Trailer | April 2026 HBO max fan trailer
Apple TV ha diffuso il teaser trailer della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, la serie ambientata nel Monsterverse. La seconda stagione, composta da dieci episodi, debutterà il 27 febbraio 2026 e proseguirà con un nuovo episodio ogni vene facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.