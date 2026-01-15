Hbo Max ha diffuso il trailer di Euphoria 3 con Zendaya | 8 episodi con temi lontani dai drammi adolescenziali del liceo Quando arriva la serie in Italia

Dopo l’attesa di quasi quattro anni dall’ultimo episodio della seconda stagione, HBO e HBO Max hanno diffuso il trailer di Euphoria 3. Euphoria 3, quando esce in Italia. La terza stagione di Euphoria sarà composta da otto episodi e affronterà temi centrali come fede, redenzione e il confronto con un mondo più complesso rispetto a quello dell’adolescenza. La data di uscita è fissata per il 12 aprile 2026 negli Stati Uniti e il 13 aprile in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOWHBO Max. Euphoria 3 riprende la narrazione circa cinque anni dopo gli eventi del secondo ciclo di episodi, trasportando Rue ( Zendaya ), Jules ( Hunter Schafer ), Cassie ( Sydney Sweeney ) e Nate ( Jacob Elordi ) nell’età adulta, lontano dai drammi adolescenziali del liceo. 🔗 Leggi su Amica.it

