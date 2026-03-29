Social ora non possiamo più fare errori | l' età minima i divieti e una soluzione senza schedature| La mappa interattiva   

Da oltre trent'anni si cerca di proteggere i minori da contenuti e contatti rischiosi su Internet, ma finora senza successo. Recentemente sono state introdotte nuove regole sui social media, che stabiliscono un’età minima per gli utenti e vietano alcune tipologie di contenuti. È stata inoltre proposta una soluzione alternativa alle schedature, senza però entrare nel dettaglio delle modalità adottate.

Sono trent’anni esatti che proviamo a proteggere i minori dai contenuti e dai contatti pericolosi — o a qualche titolo sbagliati — che arrivano via Internet. E se non ci siamo mai riusciti qualcosa vorrà pur dire. Era il 1996 quando gli Stati Uniti approvarono la prima norma per rendere reato «la trasmissione di materiali indecenti ai minori»; c’era anche una disposizione «per verificare l’età dei visitatori dei siti web», pensate a quanto sarebbe attuale adesso. Entrambe furono abbattute l’anno seguente dalla Corte Suprema — abbattute all’unanimità — perché violavano il Primo Emendamento, quello che tutela la libertà di espressione; i tre tentativi successivi del Congresso non ebbero miglior fortuna. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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