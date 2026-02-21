Più sicurezza per i ciclisti FCI propone nuove regole
La Federazione Ciclistica Italiana ha proposto nuove regole per migliorare la sicurezza dei ciclisti, dopo aver registrato un aumento di incidenti nelle aree urbane. Le modifiche mirano a rendere più visibili i ciclisti e a ridurre i rischi di collisione con i veicoli motorizzati. Un esempio concreto riguarda l’installazione di nuove piste ciclabili segnalate con colori vivaci. Queste misure puntano a tutelare chi si sposta in bicicletta ogni giorno.
La sicurezza stradale non è mai troppa, in particolare nei confronti delle categorie più deboli come pedoni e ciclisti. Per questo la Federazione Ciclistica Italiana ha inviato a tutti i Gruppi parlamentari una serie di proposte di legge risultato del lavoro della Commissione federale. Proposte che "integrano e ampliano" la portata delle norme del Codice della strada, come sottolinea il presidente Cordiano Dagnoni. "Crediamo – spiega – che, se accolte, queste proposte possano rendere il nostro Paese più sicuro e ancora più attrattivo per il turismo in bicicletta, generando ricadute economiche ampiamente superiori ai costi di attuazione.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Nuove regole sulle abitazioni donate: più sicurezza per gli acquirentiDa oggi, la vendita degli immobili donati diventa più sicura.
Nuove regole per il lavoro stagionale e più tempo per la formazione sulla sicurezza, Pullara: "Svolta necessaria per le imprese"L’approvazione al Senato del decreto Sicurezza apre nuove opportunità per le imprese siciliane del settore stagionale.
L’obbligo del casco in bici può penalizzare il movimento in Italia | GCN Italia Show 368
Argomenti discussi: FSP TG-NEWS 14 febbraio 2026 Più sicurezza per i cittadini, meno criminali in giro; Più sicurezza per i ciclisti. FCI propone nuove regole; Polizia Stradale a Fornaci: Più sicurezza per la Valle. Inaugurata la nuova casa; Piano Integrato 2026: la nuova stagione della sicurezza sul lavoro tra prevenzione, formazione e innovazione digitale.
Gli aerei più utilizzati nel mondo, i dati sulla sicurezza del 2025 e le sfide del 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Gli aerei più utilizzati nel mondo, i dati sulla sicurezza del 2025 e le sfide del 2026 ... tg24.sky.it
SICUREZZA SUL LAVORO/ I numeri preoccupanti sulle donne e gli investimenti ancora necessariNei giorni scorsi sono arrivati i primi dati (provvisori) dell'Inail sugli infortuni sul lavoro relativi all'intero 2025 ... ilsussidiario.net
"La proposta di legge a prima firma Ghio mira da un lato alla sicurezza degli spostamenti per ciclisti e pedoni, e dall'altro lato ad mobilità più sostenibile. A fronte dei ritardi e dell'inadeguatezza del governo sull'utilizzo dei fondi del Pnrr sulla mobilità sostenib - facebook.com facebook