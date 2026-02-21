Più sicurezza per i ciclisti FCI propone nuove regole

La Federazione Ciclistica Italiana ha proposto nuove regole per migliorare la sicurezza dei ciclisti, dopo aver registrato un aumento di incidenti nelle aree urbane. Le modifiche mirano a rendere più visibili i ciclisti e a ridurre i rischi di collisione con i veicoli motorizzati. Un esempio concreto riguarda l’installazione di nuove piste ciclabili segnalate con colori vivaci. Queste misure puntano a tutelare chi si sposta in bicicletta ogni giorno.

La sicurezza stradale non è mai troppa, in particolare nei confronti delle categorie più deboli come pedoni e ciclisti. Per questo la Federazione Ciclistica Italiana ha inviato a tutti i Gruppi parlamentari una serie di proposte di legge risultato del lavoro della Commissione federale. Proposte che "integrano e ampliano" la portata delle norme del Codice della strada, come sottolinea il presidente Cordiano Dagnoni. "Crediamo – spiega – che, se accolte, queste proposte possano rendere il nostro Paese più sicuro e ancora più attrattivo per il turismo in bicicletta, generando ricadute economiche ampiamente superiori ai costi di attuazione.🔗 Leggi su Quotidiano.net

