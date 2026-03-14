Blanco svela le date del Tour Estate 2026

Blanco ha annunciato le date del “Tour Estate 2026” e comunicato ufficialmente l’uscita del suo nuovo album intitolato MA’. L’album, distribuito da Emi Records Italy, sarà disponibile dal 3 aprile. L’artista ha diffuso i dettagli delle tappe del tour, che si svolgeranno durante l’estate 2026 in diverse città italiane.

ROMA – Dopo aver annunciato l’uscita del nuovo album MA’, atteso il 3 aprile per Emi Records Italy (Universal Music Italy) con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group), e alla vigilia de “Il primo tour nei palazzetti” – il grande ritorno dal vivo che tra aprile e maggio lo vedrà protagonista nei principali palazzetti italiani – , prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti. Questa nuova serie di concerti che lo porterà sui palchi dei principali festival della stagione, rappresenterà un’ulteriore occasione per incontrare il pubblico e presentare dal vivo i brani di MA’, il nuovo progetto discografico che segna un importante capitolo nel percorso artistico del cantautore, insieme ai grandi successi che hanno definito la sua carriera. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Blanco svela le date del “Tour Estate 2026” Articoli correlati Blanco torna alle origini: esce il nuovo album «Ma’». Le date del tourTra ricordi d’infanzia e scatti privati, l’artista bresciano svela il suo lato più intimo in un viaggio dedicato alla madre… Tra ricordi d’infanzia e... RAF: a pochi giorni da Sanremo 2026, l’artista annuncia le date del tour INFINITO – ESTATE 2026Parte il countdown per la 76° edizione del Festival di Sanremo, che vedrà protagonista tra i big in gara Raf con il brano “Ora e per sempre”, scritto... Giorgia & Blanco - La Cura per Me - Live in Milano (Forum Assago) 13/12/25 Una selezione di notizie su Tour Estate Temi più discussi: Blanco svela le date del tour estivo; BLANCO svela le date del tour Estate 2026: il 26 luglio a Catania sul palco di Villa Bellini per Sotto il Vulcano Fest; Blanco annuncia il Tour Estate 2026 dopo il nuovo album MA’; Blanco: a Gallipoli la tappa del suo tour estivo. BLANCO le date dei concerti del Tour Estate 2026? [Info e Biglietti]Dopo aver annunciato l’uscita del nuovo album MA’, atteso il 3 aprile 2026 e alla vigilia de Il primo tour nei palazzetti BLANCO svela le date del Tour Estate 2026. newsic.it Blanco annuncia il Tour Estate 2026 dopo il nuovo album Ma’Dopo l’annuncio dell’atteso nuovo album MA’, in uscita il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy) con la direzione artistica di Stefano Clessi di Eclectic Music Group, BLANCO sve ... megamodo.com #Blanco ha svelato le date del “Tour Estate 2026”: appuntamento anche ad #Alghero il 6 agosto - facebook.com facebook Arisa annuncia il tour per l’estate 2026 #Arisa x.com