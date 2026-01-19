Ex Banca d’Italia diventa polo culturale UniMe la città accoglie un nuovo spazio di studio e ricerca

Oggi si inaugura il Polo Culturale dell’Università di Messina in Piazza Cavallotti, all’interno dello storico edificio che ha ospitato la Banca d’Italia per quasi cento anni. Un nuovo spazio dedicato allo studio e alla ricerca, che rinnova il ruolo di questo luogo come punto di riferimento culturale per la città. Un’opportunità per la comunità di Messina di valorizzare un bene storico e favorire l’attività accademica.

Lunedì 19 gennaio alle 9:30, l’Università di Messina aprirà ufficialmente il nuovo Polo Culturale UniMe in piazza Cavallotti. L’edificio, un tempo sede della Banca d’Italia, è stato ristrutturato e destinato a spazio dedicato alla cultura e alla formazione. L’evento segna un momento importante per l’ateneo, che rafforza il suo impegno nel promuovere iniziative culturali e accademiche nel centro della città.

Unime riapre l’ex Banca d’Italia: nuovi spazi per studenti e città - L’ex sede della Banca d’Italia di Messina torna operativa dopo l’acquisizione da parte dell’Università degli Studi, avvenuta nel 2022. canalesicilia.it