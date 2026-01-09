Nasce a Roma il primo Centro pubblico della Fotografia | il Mattatoio di Testaccio diventa polo culturale internazionale

Roma si arricchisce di un nuovo spazio dedicato alla fotografia: il Mattatoio di Testaccio diventa il primo Centro pubblico della Fotografia della città. Un luogo pensato per promuovere l’arte fotografica, favorire la formazione e ospitare esposizioni di livello internazionale. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale e offrire nuovi strumenti di accesso e approfondimento nel settore.

Roma compie un passo storico nel panorama culturale cittadino e nazionale con la nascita del primo Centro pubblico della Fotografia. Il nuovo spazio è stato presentato ufficialmente in Campidoglio e aprirà al pubblico il 30 gennaio 2026, all’interno dell’ex Mattatoio di Testaccio, uno dei cuori della grande operazione di rigenerazione urbana che trasformerà l’area nella futura Città delle Arti. Il Centro della Fotografia sarà inaugurato il 29 gennaio, in occasione del 70° anniversario del gemellaggio tra Roma e Parigi. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco Roberto Gualtieri, l’amministratore delegato della Fondazione Mattatoio Umberto Marroni e l’assessore capitolino alla Cultura Massimiliano Smeriglio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

