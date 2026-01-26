Genitori e figli a scuola di emozioni | al via il percorso ‘coping power’ per crescere insieme

Questo percorso educativo mira a rafforzare il rapporto tra genitori e figli attraverso attività che promuovono la crescita emotiva e caratteriale. Suddiviso in otto incontri, il metodo 'coping power' favorisce un ambiente di apprendimento condiviso, facilitando il benessere familiare. È un’occasione per sviluppare competenze emotive in modo semplice e senza enfasi, supportando la crescita armoniosa dei bambini e degli adolescenti.

Stare bene in famiglia: in partenza un ciclo di otto appuntamenti con il metodo del ‘coping-power’. Un percorso condiviso tra genitori e figli tra i 6 e i 14 anni, composto da attività propedeutiche a sviluppare tratti caratteriali ed emotivi che aiutino a crescere insieme, imparando a riconoscere le emozioni, comunicare meglio e affrontare i conflitti con maggiore serenità, condotte da professionisti dell'area psico-educativa e promosse dalla cooperativa Le Dita e Sos dislessia. Le attività, 8 incontri per ogni filone parallelo, si realizzeranno il mercoledì e il venerdì in via Ravenna, 52 dalle 17.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

