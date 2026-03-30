Esordio in salita ma finale in crescendo | Christopher Lucchesi chiude sesto al Rally del Ciocco

Il primo evento del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco per la categoria due ruote motrici e del Trofeo Lancia si è svolto in una giornata difficile per i partecipanti. Christopher Lucchesi ha affrontato una prima fase complicata, ma ha concluso la gara in sesto posizione. La gara si è disputata sul percorso del Rally del Ciocco, con condizioni che hanno messo alla prova le capacità di tutti i piloti in gara.

BARGA Il primo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (per la categoria due ruote motrici) e del Trofeo Lancia si è rivelato un banco di prova decisamente impegnativo per Christopher Lucchesi. Sulle strade del Rally del Ciocco, il pilota originario di Bagni di Lucca, navigato da Enrico Bracchi, ha vissuto un fine settimana diviso a metà, culminato con un sesto piazzamento nella classifica tricolore e un quarto posto nel monomarca di casa Stellantis. L’avvio della competizione per il portacolori della FC Competition è stato segnato da notevoli criticità. L’adattamento alla nuova Lancia Ypsilon Rally4, messa in pista dalla scuderia GF Racing, e la gestione degli pneumatici inediti forniti da Michelin hanno fortemente limitato le prestazioni iniziali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Esordio in salita ma finale in crescendo: Christopher Lucchesi chiude sesto al Rally del Ciocco Articoli correlati Edoardo De Antoni nel Trofeo Lancia al Rally Il Ciocco e Valle del SerchioIl pilota di Camposampiero debutta nel Campionato Italiano Assoluto Rally al volante della Lancia Ypsilon HF Rally4 supportato da Xmotors Team, Next... Rally Il Ciocco: cinque equipaggi Bb Competition alla partenzaLa Spezia, 25 marzo 2026 - Una presenza numericamente importante, quella di Bb Competition al Rally Il Ciocco, appuntamento valido per la Coppa Rally...