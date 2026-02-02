Se prendi il permesso ti licenzio | la denuncia del prof punito per assistere la moglie disabile
Un insegnante siciliano, Francesco Malizia, si è rivolto a Fanpage.it per denunciare quello che gli è successo. La preside della scuola gli avrebbe tolto la cattedra, accusandolo di aver preso troppi permessi per assistere sua moglie disabile. Malizia racconta di aver ricevuto una minaccia implicita:
Francesco Malizia, insegnante siciliano, a Fanpage.it denuncia: "La preside mi ha tolto la cattedra, troppi permessi per assistere mia moglie malata". Per il sindacato Gilda si tratta di una dimostrazione dello "strapotere nelle mani dei dirigenti scolastici".🔗 Leggi su Fanpage.it
