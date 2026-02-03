Escursione in San Rossore tra Cascine vecchie e la Sterpaia

Oggi una passeggiata tra Cascine vecchie e la Sterpaia nel Parco di San Rossore. Molti conoscono il luogo solo di vista, ma pochi sono stati a scoprire le sue aree più nascoste. La tenuta, il cuore verde di Migliarino, offre scorci di natura autentica e selvaggia, lontano dal caos delle zone più battute.

Meta amata dai più ma sicuramente poco conosciuta al suo interno, la Tenuta di San Rossore costituisce il più importante ambiente naturale dell'intero Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. L'escursione si svolge interamente in zona gialla (B) nelle aree aperte al pubblico. Da Cascine.

L'escursione a San Rossore fino al mare offre l'opportunità di esplorare un territorio ricco di storia e natura.

