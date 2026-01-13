Casirate Furgone fuori strada sulla Provinciale 130 Code e rallentamenti verso Cascine San Pietro

A Casirate, sulla Provinciale 130, si registrano code e rallentamenti a causa di un furgone uscito dalla sede stradale. Il traffico verso Cascine San Pietro, frazione di Cassano d’Adda, è temporaneamente rallentato. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di prestare attenzione alla segnaletica stradale.

Casirate. Code e disagi al traffico lungo la Sp130 che si collega a Cascine San Pietro, frazione di Cassano d'Adda, per un furgone finito fuori dalla sede stradale. Nell'incidente, avvenuto nella tarda mattinata di martedì 13 gennaio, non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Il veicolo è scivolato nel fosso laterale rimanendo inclinato su un fianco. Ancora da accertare le cause della perdita di controllo del mezzo. Illeso il conducente. Le operazioni di recupero, scattate poco dopo, hanno richiesto l'intervento di un carro attrezzi. Data la sede stradale particolarmente stretta, il transito è stato rallentato per permettere le manovre di rimozione del furgone in sicurezza.

