Nessuno spostamento dell' obelisco solo manutenzione | il sindaco di Castel Frentano replica all' opposizione

Il sindaco di Castel Frentano ha risposto alle accuse dell'opposizione riguardo a presunti spostamenti dell'obelisco monumentale in piazza dell’Assunta. L'amministrazione ha chiarito che non ci sono stati cambi di posizione, ma soltanto interventi di manutenzione. La replica si basa su una ricostruzione dettagliata e documentata, che ha l’obiettivo di confutare le affermazioni fatte dal gruppo di minoranza.

Il gruppo consiliare “Viviamo Castel Frentano” aveva denunciato l'abbandono dell'obelisco e della fontana storica in piazza dell'Assunta La circostanza, spiegano, è stata formalmente comunicata alla Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara, con nota comunale prot. n. 8509 del 31 luglio 2025, dopo una comunicazione informale. “La sua presenza nel deposito - spiegano gli amministratori - è circostanza oggettivamente verificabile mediante sopralluogo”. Con nota n.9577, acquisita al protocollo il 2 settembre 2025, la Soprintendenza ha fornito formale riscontro. “L’autorità ministeriale - spiegano - richiamando le disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - "Nessuno spostamento dell'obelisco, solo manutenzione": il sindaco di Castel Frentano replica all'opposizione Articoli correlati Castel Frentano, minoranza all’attacco: "Obelisco e fontana storica della piazza lasciati nell’abbandono"Per la minoranza la situazione solleva diversi interrogativi, soprattutto sul futuro dei beni storici rimossi e sulle decisioni prese... Trasporto disabili, il sindaco di Castel Frentano replica: “Nessun impatto sulle famiglie. Chi oggi accusa, ieri votava aumenti”Il primo cittadino Mario Verratti respinge al mittente le accuse del gruppo ViviAmo Castel Frentano: "Adeguamento tariffario chiesto dai gestori per...