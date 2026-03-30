Un nuovo capitolo si apre nel conflitto in Medio Oriente, con il ministro degli Houthi che afferma di poter bloccare lo stretto di Bab el Mandeb. Dopo più di un mese di scontri tra le forze iraniane e le coalizioni statunitensi e israeliane, le tensioni si intensificano e si prospetta una fase di escalation.

Dopo oltre un mese di guerra il conflitto fra Iran da una parte e Stati Uniti ed Israele dall’altra, sta entrando in una nuova fase. Teheran ha fatto scendere in campo dall’inizio il movimento sciita di Hezbollah, aprendo in Libano un secondo fronte che potesse impegnare le forze di Tel Aviv. Adesso anche gli Houthi, il secondo proxy più organizzato ed armato della cosiddetta asse della resistenza, hanno cominciato a lanciare missili contro Israele. Questa tribù del nord dello Yemen controlla circa metà del paese e prima della tregua aveva bersagliato di lanci tutto il naviglio che aveva attraversato lo stretto di Bab el Mandeb in direzione del canale di Suez bloccando una via del commercio marittimo da cui passa oltre il 12% delle merci globali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Esclusiva – intervista al ministro degli Houthi Mansour: “Possiamo bloccare Bab el Mandeb”

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