Gli Houthi minacciano di chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb

Da today.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Houthi hanno annunciato la possibilità di bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb, un passaggio strategico attraverso cui passa circa un ottavo del commercio mondiale. La minaccia arriva in un momento di tensioni nella regione e potrebbe influenzare le rotte commerciali internazionali. La questione è stata riportata da fonti ufficiali e ha suscitato reazioni da parte di vari attori coinvolti.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. , attraverso cui transita normalmente circa un ottavo del commercio mondiale. Lo ha detto un alto funzionario del ministero della propaganda del gruppo filo-iraniano, Mohammed Mansour, intervistato dal canale qatariota Al Araby. "Ci stiamo coordinando con i nostri fratelli dell'asse della resistenza riguardo al nostro ingresso in guerra. La nostra responsabilità nei confronti dell'Iran e di Hezbollah + morale e religiosa. Stiamo gestendo questa battaglia gradualmente e la chiusura dello Stretto di Bab al-Mandab è tra le nostre opzioni". 🔗 Leggi su Today.it

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