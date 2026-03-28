Gli Houthi minacciano di chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb

Gli Houthi hanno annunciato la possibilità di bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb, un passaggio strategico attraverso cui passa circa un ottavo del commercio mondiale. La minaccia arriva in un momento di tensioni nella regione e potrebbe influenzare le rotte commerciali internazionali. La questione è stata riportata da fonti ufficiali e ha suscitato reazioni da parte di vari attori coinvolti.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. , attraverso cui transita normalmente circa un ottavo del commercio mondiale. Lo ha detto un alto funzionario del ministero della propaganda del gruppo filo-iraniano, Mohammed Mansour, intervistato dal canale qatariota Al Araby. "Ci stiamo coordinando con i nostri fratelli dell'asse della resistenza riguardo al nostro ingresso in guerra. La nostra responsabilità nei confronti dell'Iran e di Hezbollah + morale e religiosa. Stiamo gestendo questa battaglia gradualmente e la chiusura dello Stretto di Bab al-Mandab è tra le nostre opzioni". 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Gli Houthi minacciano di chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb Articoli correlati Dopo lo Stretto di Hormuz ora è a rischio chiusura anche quello di Bab el-MandebDopo lo Stretto di Hormuz, l’Iran (coordinandosi con gli Houthi yemeniti) potrebbe bloccare anche quello di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso... Attacco Houthi contro Israele e incubo chiusura su Bab el-Mandeb: così si rischia il doppio colpoL’ingresso diretto degli Houthi nel conflitto segna un salto di qualità nella crisi mediorientale. A new threat to global shipping as Yemen's Houthis threaten to close vital Bab el-Mandeb Strait Tutto quello che riguarda Gli Houthi Temi più discussi: Houthi, il silenzio che inquieta. Con l'Iran, pronti a colpire nel Mar Rosso (di M. Lupis); Yemen, gli Houthi minacciano navi USA nel Mar Rosso: Entriamo nel conflitto al fianco dell’Iran; Yemen, Iran e il rischio del doppio choke point; Iran, dopo Hormuz si apre il rischio di chiusura dello Stretto di Bab el-Mandeb. Iran ultime notizie: gli Houthi entrano in guerra e minacciano il blocco del Mar Rosso. Missili iraniani colpiscono base Usa in Arabia SauditaI ribelli yemeniti sparano i primi razzi contro Israele: Al fianco di Teheran finché non finirà l'aggressione. Chiusura dello stretto di Bab al-Mandab tra le opzioni. Wsj: Il Pentagono valuta invio ... quotidiano.net L’attacco degli Houthi contro Israele è una cosa grossaIl gruppo dello Yemen alleato dell'Iran è entrato in guerra: potrebbe essere una svolta importante, ma tutto dipenderà dai prossimi giorni ... ilpost.it Dopo il lancio di primi razzi su Israele, gli Houthi dello Yemen hanno avvertito che saranno in guerra al fianco di Iran ed Hezbollah fino a quanto "l'aggressione" di Stati Uniti e Israele non si fermerà - facebook.com facebook Gli Houthi in guerra: primi missili contro Israele. Raid iraniano in Arabia Saudita, feriti 15 soldati Usa x.com