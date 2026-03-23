Esclusione da graduatoria interna di istituto A scuola mi chiedono se presento domanda di mobilità per il prossimo anno sono tenuta a rispondere?

I requisiti necessari per usufruire della precedenza 104 al fine dell'esclusione dalla graduatoria interna di istituto e per poter partecipare alla mobilità nonostante il vincolo triennale sono indicati nel CCNI. Analizziamoli L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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