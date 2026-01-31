Trieste piange Diego Redivo lo studioso che raccontava le storie di confine

Da triesteprima.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Trieste piange Diego Redivo, lo studioso e storico triestino che da anni raccontava le storie di confine. La città si è stretta intorno alla famiglia e agli amici, ricordando un uomo appassionato che ha dedicato la vita a scrivere della sua terra. La sua morte lascia un vuoto tra chi lo conosceva e apprezzava il suo lavoro. Oggi, Trieste si ferma per un ultimo saluto a Diego Redivo.

Trieste dice addio a Diego Redivo, studioso e storico triestino, autore di diversi libri sulla storia locale. Si è spento a soli 66 anni dopo una lunga malattia. Figura di riferimento nel panorama culturale triestino, aveva incentrato il suo lavoro soprattutto sugli eventi storici del Novecento e.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Approfondimenti su Trieste Redivo

“Mi diceva ‘Sento che hai il ciclo, quando cammini ti si piega l’assorbente’. Ci raccontava le sue storie”: le violenze subite da Emmanuelle Girard

Emmanuelle Girard, ex tennista francese, ha vissuto esperienze di violenza verbale, psicologica e umiliazioni durante la sua carriera.

Peschici piange Enzo D’Amato: addio allo studioso che ha dedicato una vita a Kalena

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Trieste Redivo

trieste piange diego redivoTrieste piange Diego Redivo, studioso del Novecento e operatore culturale dei musei civiciProfondo cordoglio a Trieste per la scomparsa di Diego Redivo, ricercatore storico e operatore culturale, figura conosciuta e stimata nell’ambito della divulgazione della storia del Novecento e del co ... triestecafe.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.