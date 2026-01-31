Trieste piange Diego Redivo lo studioso che raccontava le storie di confine

Trieste piange Diego Redivo, lo studioso e storico triestino che da anni raccontava le storie di confine. La città si è stretta intorno alla famiglia e agli amici, ricordando un uomo appassionato che ha dedicato la vita a scrivere della sua terra. La sua morte lascia un vuoto tra chi lo conosceva e apprezzava il suo lavoro. Oggi, Trieste si ferma per un ultimo saluto a Diego Redivo.

Trieste dice addio a Diego Redivo, studioso e storico triestino, autore di diversi libri sulla storia locale. Si è spento a soli 66 anni dopo una lunga malattia. Figura di riferimento nel panorama culturale triestino, aveva incentrato il suo lavoro soprattutto sugli eventi storici del Novecento e.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Trieste piange Diego Redivo, studioso del Novecento e operatore culturale dei musei civiciProfondo cordoglio a Trieste per la scomparsa di Diego Redivo, ricercatore storico e operatore culturale, figura conosciuta e stimata nell’ambito della divulgazione della storia del Novecento e del co ... triestecafe.it