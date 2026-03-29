Un giovane di 19 anni residente a Bagnolo Mella è morto in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Leno. Secondo quanto ricostruito, l’automobilista ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Leno (Brescia), 29 marzo 2026 – Tragedia della strada nel tardo pomeriggio di oggi domenica 29 marzo a Leno. Poco prima delle 18, u n ragazzo di 19 anni residente a Bagnolo Mella ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo via Leonardo Da Vinci, nel tratto compreso tra la frazione di Porzano e la località Bogadei. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di accertamento, il giovane viaggiava in sella alla propria motocicletta quando, per cause non ancora ha perso il controllo del mezzo. La moto è finita contro il cordolo che separa la carreggiata dalla pista ciclabile. Il 19enne è stato sbalzato a terra, battendo violentemente il capo e riportando gravi traumi e diverse escoriazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Leno, esce fuori strada con la moto: muore giovane di 19 anni di Bagnolo Mella

Articoli correlati

Leno, esce fuori strada con la moto: muore giovane di 19 anniLeno (Brescia), 29 marzo 2026 – Lo schianto in moto, l’arrivo disperato dei soccorsi tra cui l’elisoccorso, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Muore a 19 anni in un incidente. La Bmw finisce fuori strada, l’amica si salva per miracoloUn terribile schianto nel cuore della notte, un’auto che si accartoccia contro gli alberi e poi vola in una scarpata.