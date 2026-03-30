Un uomo di 54 anni è deceduto in seguito a un incidente stradale sulla statale 145 Sorrentina, poche ore dopo aver lasciato il pronto soccorso dell’ospedale locale. La vittima si era recata in ospedale sabato sera a causa di un malore. Dopo essere stato dimesso, è stato coinvolto nell’incidente che ha provocato il suo decesso. Le cause dell’incidente sono al momento oggetto di indagine.

Grave incidente stradale sulla statale 145 Sorrentina. Nicola Savarese, 54 anni, si era recato sabato sera per un malore al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Nel ritorno a casa a Vico Equense però si è verificata la tragedia. L'auto su cui viaggiava, all'altezza della Galleria Santa Maria di Pozzano, ha subito un incidente e si è schiantata. L'impatto è stato molto violento e per Savarese non c'è stato niente da fare nonostante i soccorsi giunti sul posto. Indagini in corso per ricostruire la dinamica del sinistro stradale e per accertare se l'uomo sia stato vittima di un altro malore durante il tragitto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Esce dal pronto soccorso e muore in un incidente stradale: la vittima è Nicola Savarese

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Tutto quello che riguarda Nicola Savarese

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