Eredità Agnelli la Procura di Torino chiede il rinvio a giudizio per John Elkann

La Procura di Torino ha richiesto il rinvio a giudizio di John Elkann nell'ambito del secondo filone dell'inchiesta sull’eredità Agnelli. La procedura riguarda questioni legate alla gestione patrimoniale della famiglia e segue approfondimenti giudiziari in corso. La decisione finale spetta ora al giudice, che valuterà gli elementi presentati dalla Procura.

La Procura di Torino chiede il rinvio a giudizio per John Elkann nel secondo filone sull'eredità Agnelli. Accuse di dichiarazione infedele; la difesa parla di atto dovuto.

Frode fiscale sull'eredità Agnelli: John Elkann rinviato a giudizio - La procura di Torino ha disposto la richiesta di rinvio a giudizio per John Elkann, insieme al commercialista storico della famiglia, Ferrero

Eredità Agnelli: pronta la richiesta di rinvio a giudizio per John Elkann. Cosa succede ora e perché non è automatica una sua uscita da Stellantis o Ferrari - Il rinvio a giudizio di John Elkann per l'eredità Agnelli apre un fronte giudiziario delicato, ma senza automatismi sulla governance di Stellantis e Ferrari: ecco cosa prevedono davvero le regole e cosa può succedere ora.

Il rinvio a giudizio di John Elkann per l'eredità Agnelli apre un fronte giudiziario delicato, ma senza automatismi sulla governance di Stellantis e Ferrari: ecco cosa prevedono davvero le regole e cosa può succedere ora.

Eredità #Agnelli: chiesto il processo per John #Elkann

