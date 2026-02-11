Eredità Agnelli respinta messa in prova per John Elkann dopo imputazione coatta per frode fiscale si va verso rinvio a giudizio
La procura di Torino ha deciso di respingere la richiesta di messa in prova per John Elkann, coinvolto in un’indagine per frode fiscale legata all’eredità di Marella Caracciolo. Ora gli atti tornano ai pubblici ministeri Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Giulia Marchetti, che procederanno con la chiusura delle indagini e valuteranno se chiedere il rinvio a giudizio. La vicenda si avvia quindi verso una possibile fase processuale.
Ora gli atti torneranno ai pm Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Giulia Marchetti i quali avvieranno le procedure della chiusura indagini dell'inchiesta sull'eredità di Marella Caracciolo, depositando gli atti e poi formulando le eventuali richieste di rinvio a giudizio In merito all'eredità de.
John Elkann va a processo, il giudice ordina l’«imputazione coatta» per l’eredità Agnelli. Rinviata la decisione sulla «messa alla prova»
John Elkann si trova coinvolto in un procedimento giudiziario, con il giudice che ha disposto l’«imputazione coatta» nell’ambito dell’indagine sull’eredità Agnelli.
Eredità Agnelli, chiesto rinvio a giudizio per John Elkann per “dichiarazione dei redditi infedele”, imputazione coatta per 2 illeciti fiscali
La procura di Torino ha richiesto il rinvio a giudizio di John Elkann e del commercialista Gianluca Ferrero nell’ambito dell’indagine sull’eredità di Gianni Agnelli.
