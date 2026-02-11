Eredità Agnelli respinta messa in prova per John Elkann dopo imputazione coatta per frode fiscale si va verso rinvio a giudizio

La procura di Torino ha deciso di respingere la richiesta di messa in prova per John Elkann, coinvolto in un’indagine per frode fiscale legata all’eredità di Marella Caracciolo. Ora gli atti tornano ai pubblici ministeri Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Giulia Marchetti, che procederanno con la chiusura delle indagini e valuteranno se chiedere il rinvio a giudizio. La vicenda si avvia quindi verso una possibile fase processuale.

