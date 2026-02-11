Eredità Agnelli respinta messa in prova per John Elkann dopo imputazione coatta per frode fiscale si va verso rinvio a giudizio

Da ilgiornaleditalia.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Torino ha deciso di respingere la richiesta di messa in prova per John Elkann, coinvolto in un’indagine per frode fiscale legata all’eredità di Marella Caracciolo. Ora gli atti tornano ai pubblici ministeri Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Giulia Marchetti, che procederanno con la chiusura delle indagini e valuteranno se chiedere il rinvio a giudizio. La vicenda si avvia quindi verso una possibile fase processuale.

Ora gli atti torneranno ai pm Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Giulia Marchetti i quali avvieranno le procedure della chiusura indagini dell’inchiesta sull’eredità di Marella Caracciolo, depositando gli atti e poi formulando le eventuali richieste di rinvio a giudizio In merito all’eredità de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

eredit224 agnelli respinta messa in prova per john elkann dopo imputazione coatta per frode fiscale si va verso rinvio a giudizio

© Ilgiornaleditalia.it - Eredità Agnelli, respinta messa in prova per John Elkann dopo imputazione coatta per frode fiscale, si va verso rinvio a giudizio

Approfondimenti su Agnelli Eredità

John Elkann va a processo, il giudice ordina l’«imputazione coatta» per l’eredità Agnelli. Rinviata la decisione sulla «messa alla prova»

John Elkann si trova coinvolto in un procedimento giudiziario, con il giudice che ha disposto l’«imputazione coatta» nell’ambito dell’indagine sull’eredità Agnelli.

Eredità Agnelli, chiesto rinvio a giudizio per John Elkann per “dichiarazione dei redditi infedele”, imputazione coatta per 2 illeciti fiscali

La procura di Torino ha richiesto il rinvio a giudizio di John Elkann e del commercialista Gianluca Ferrero nell’ambito dell’indagine sull’eredità di Gianni Agnelli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Agnelli Eredità

eredità agnelli respinta messaEredità Agnelli, respinta la messa in prova per John Elkann: ora rischia rinvio a giudizio e processoLa gip di Torino respinge il rito alternativo dopo l’imputazione coatta per frode fiscale. Atti ai pm: verso la richiesta di rinvio a giudizio anche per Ferrero ... milanofinanza.it

eredità agnelli respinta messaEredità Agnelli, niente messa alla prova per John Elkann: in caso di processo, già incombe la prescrizione (ma anche la brutta figura)Il giudice ha negato l'opzione che avrebbe estinto il reato di truffa ai danni dello Stato per il presidente di Stellantis e Exor ... ilfattoquotidiano.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.