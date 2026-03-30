A Ercolano più di 300 cittadini si sono riuniti per partecipare al laboratorio organizzato a Sabbarese, attirando un'ampia partecipazione dalla comunità locale. L'evento ha visto coinvolti residenti di diverse età, che hanno preso parte alle attività proposte nel corso della giornata. La partecipazione numerosa rappresenta un dato rilevante rispetto alle iniziative simili svolte in passato nella zona.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Ercolano ha dimostrato una vivace partecipazione della cittadinanza, accogliendo oltre 300 persone all’evento “Radici e Territorio”, tenutosi il 28 marzo. Questo incontro, promosso dal candidato sindaco Piero Sabbarese, è parte integrante del progetto “Prima Ercolano”. La scelta del MAV, il Museo Archeologico Virtuale, come location non è casuale: il museo rappresenta le radici storiche della città ed è il luogo ideale per discutere del suo futuro. Quello che è avvenuto al MAV non si può definire un semplice comizio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ercolano: oltre 300 cittadini partecipano al laboratorio di Sabbarese, un vero “miracolo” di coinvolgimento.

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