Antonella Mosetti ha trovato di nuovo l’amore. La showgirl, che fino a poco tempo fa era single, ha annunciato di essere fidanzata con Emanuele Cerroni, un uomo che non lavora nel mondo dello spettacolo. I due si conoscevano già da tempo, e sembra che tra loro sia scattato qualcosa di più di una semplice amicizia. La Mosetti ha spiegato che tra loro è nata una storia d’amore naturale, senza fretta e senza pressioni.

Il nuovo fidanzato di Antonella Mosetti è Emanuele Cerroni, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. L’annuncio è stato dato dalla stessa ex ragazza di Non è la Rai, che ha condiviso sui social una serie di foto insieme al nuovo fidanzato. Scatti in cui appaiono complici e uniti, molto presi l’uno dall’altro. “Iniziando da tempi non sospetti, almeno per me. Amicizia, chiacchierate, risate (tantissime), altruismo, verità, coccole e.poi?”, ha scritto Antonella Mosetti su Instagram. “Tutto si trasforma ma senza prenderne coscienza, ci mancavamo, discutevamo, rosicavamo – ha continuato – Oggi? Il regalo più bello della mia vita, tu = il mio cuore batte forte allineato con la mia testa e con la mia anima”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il nuovo fidanzato di Antonella Mosetti, Emanuele Cerroni: “Eravamo amici, poi è scoppiato l’amore”

