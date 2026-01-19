Una chiacchierata tra amici | Lopez e Solenghi portano a Fabriano Dove eravamo rimasti'

Il Teatro Gentile di Fabriano si appresta ad accogliere lo spettacolo “Dove eravamo rimasti”, interpretato da Lopez e Solenghi. Un evento che promette di offrire un momento di intrattenimento e riflessione, in un ambiente intimo e ricco di storia. L’appuntamento si inserisce nel calendario culturale della città, confermando l’interesse per iniziative che valorizzano il teatro e la cultura locale.

FABRIANO (Ancona), 19 gennaio 2026 – Il sipario del Teatro Gentile si prepara ad alzarsi su uno degli appuntamenti più attesi della stagione culturale fabrianese. Giovedì prossimo (ore 21) i riflettori saranno tutti per Massimo Lopez e Tullio Solenghi, che porteranno in scena il loro nuovo, travolgente show: "Dove eravamo rimasti". Lo spettacolo, inserito nel cartellone promosso dal Comune di Fabriano in collaborazione con l’Amat, promette una serata all'insegna del talento puro, della musica dal vivo e di quella comicità colta e mai banale che ha reso celebre il duo. Lo show è un vero e proprio caleidoscopio di generi: sketch inediti, brani musicali cantati dal vivo, contributi video spettacolari e tanta improvvisazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lopez e Solenghi al Comunale di Lacedonia con "Dove eravamo rimasti"

Domenica 18 gennaio 2026, il Teatro Comunale di Lacedonia ospiterà lo spettacolo “Dove eravamo rimasti” con Massimo Lopez e Tullio Solenghi. L’evento, parte della XIV Stagione Teatrale, si terrà alle ore 21.00 ed è il quinto appuntamento in abbonamento. Un’occasione per assistere a una rappresentazione che unisce talento e comicità, nel rispetto della sobrietà e della qualità che contraddistinguono questa stagione.

