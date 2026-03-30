Il 30 marzo 2026 alle 21:00, al Teatro Sala Umberto di Roma, si terrà lo spettacolo

Cosa: Era di Maggio, spettacolo musicale e teatrale scritto e diretto da Stefano Reali. Dove e Quando: Teatro Sala Umberto (Via della Mercede 50, Roma), il 30 marzo 2026 alle ore 21:00. Perché: Un viaggio emozionante in due secoli di musica per sostenere la candidatura della canzone classica napoletana a Patrimonio dell’Umanità. Il prossimo 30 marzo, lo storico palcoscenico della Sala Umberto di Roma si trasformerà in un suggestivo vicolo della memoria con la messa in scena di Era di Maggio. Non si tratta di un semplice concerto, ma di un ambizioso progetto culturale prodotto da Viola Produzioni che mira a celebrare e proteggere l’immenso valore artistico della tradizione partenopea. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Era di Maggio: la grande canzone napoletana conquista la Sala Umberto

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