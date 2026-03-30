Tra il 2024 e il 2025 si è registrato un aumento del 42% dei casi di epatite A, con 631 notifiche complessive secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità. Oltre alle cozze, anche frutti di bosco e verdure sono stati individuati come possibili veicoli del virus. La diffusione coinvolge diverse regioni del paese, senza differenze significative tra le aree.

I dati dell’Istituto Superiore di Sanità segnalano un aumento dei casi in Italia. Nel Salento numeri contenuti, ma segnali da non sottovalutare. Asl rafforza controlli e prevenzione lungo la filiera alimentare LECCE – La diffusione dell’epatite A è in aumento: tra il 2024 e il 2025 è stato registrato un aumento del 42 percento, con 631 casi notificati dal sistema di sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità. La tendenza che emerge dal primo trimestre dell’anno in corso è di un ulteriore rialzo, con 160 casi solo a marzo. La regione più colpita è la Campania, ma anche Lazio e Puglia destano preoccupazione. Il virus si trasmette con l’ingestione di acqua e alimenti contaminati o attraverso il contatto diretto in condizioni igieniche precarie. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Epatite A, non solo cozze: frutti di bosco e verdure tra i possibili veicoli del virus

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