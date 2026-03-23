Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La protesta dei pescivendoli sotto Palazzo San Giacomo ha suscitato attenzione e preoccupazione a Napoli. Questa mattina, l’assessora al Turismo e alle Attività Produttive del Comune, Teresa Armato, insieme agli assessori alla Salute e alla Polizia Locale, Vincenzo Santagada e Antonio De Iesu, ha incontrato una delegazione di operatori ittici. I manifestanti hanno espresso la loro preoccupazione per le conseguenze economiche legate all’ordinanza sindacale che vieta il consumo di frutti di mare crudi a causa dell’aumento dei casi di Epatite A. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Cozze e frutti di mare in vendita: avviso del Comune dopo i casi di epatite.

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