Epatite A mangia i frutti di mare e si sente male | Cozze e vongole filtrano e concentrano virus

Una persona di Padova, rientrata da un viaggio a Napoli, ha ricevuto una diagnosi di Epatite A. La notizia è stata comunicata oggi dall'azienda sanitaria locale. La persona aveva consumato cozze e vongole durante il soggiorno e si è sentita male nei giorni successivi al rientro. L’azienda sanitaria ha avviato le procedure di sorveglianza e controllo.

PADOVA - Torna a Padova dal viaggio a Napoli e gli viene diagnosticata l'Epatite A. La notizia è stata resa nota oggi, mercoledì 25 marzo, dall'azienda Ulss 6 Euganea. Stando a quanto riferito dai medici, l'uomo avrebbe contratto l'infezione epatica contagiosa attraverso il consumo di frutti di mare, probabilmente cozze e vongole. La profilassi Il paziente ha seguito la profilassi prevista in questi casi e ora sta bene. «Ciò che sta accadendo in Italia come conseguenza dell'epidemia di Epatite A - sottolinea Luca Sbrogiò, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 - costituisce un esempio chiaro di One Health. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Epatite A, mangia i frutti di mare e si sente male: «Cozze e vongole filtrano e concentrano virus» Articoli correlati Leggi anche: Epatite A e frutti di mare: Zuppa di Cozze, un’opzione sicura per il tuo palato. Leggi anche: Cozze e frutti di mare in vendita: avviso del Comune dopo i casi di epatite. Una raccolta di contenuti su Epatite A mangia i frutti di mare e si... Temi più discussi: Epatite A, ecco il vademecum per il consumo in sicurezza di frutti di mare, frutta e verdura; Epatite A, vietato mangiare frutti di mare crudi a Napoli; Misure urgenti per il contenimento dell’Epatite A a Napoli: è consentita la vendita ma vietato il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi; Epatite A, casi anche a Ischia. Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi. Epatite A, 50 casi registrati a Roma. La Regione: Situazione monitorata. Cosa è e come si trasmetteI pazienti sono concentrati tra la Asl Roma 1 e la Roma 2, ma nessuno risulta in condizioni preoccupanti. La Regione: Nessun allarme ... romatoday.it Epatite A, non solo pesce. Attenzione a frutta e verdura: cosa fare per mangiare in sicurezzaPer contrastare il rischio di diffusione di Epatite A, che sta registrando un notevole aumento di casi a Napoli, bisogna prestare attenzione non solo ai frutti di mare crudi ma anche al consumo di fru ... msn.com #epatite A a Napoli, 60 ricoverati all' #ospedale cotugno: «89 da inizio marzo, un picco assoluto» x.com Epatite A quadro stazionario: al Cotugno 73 ricoveri a marzo, decine di contagi nelle altre province Casi anche a Caserta, Salerno, Avellino, Benevento. Il prefetto di Napoli convoca comitato ordine e sicurezza dedicato alla gestione coordinata del tema Contin - facebook.com facebook