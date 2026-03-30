A Torre del Greco sono stati rafforzati i controlli sulla sicurezza alimentare nei mercati locali, con l’installazione di agenti fissi incaricati di verificare le condizioni igieniche e la provenienza dei prodotti. L’intervento mira a prevenire il rischio di diffusione dell’epatite A, una malattia trasmissibile attraverso alimenti contaminati. Le operazioni sono state avviate in diverse aree del mercato cittadino.

"> Sicurezza Alimentare a Torre del Greco: Controlli Strutturalizzati nei Mercati. Per garantire la sicurezza alimentare e contrastare la diffusione dell’Epatite A, la polizia municipale di Torre del Greco ha avviato un’intensa attività di monitoraggio nelle aree mercatali della città. Questo intervento si inserisce in un quadro di provvedimenti volti a tutelare la salute pubblica e a prevenire rischi legati alla vendita di alimenti potenzialmente pericolosi. Presidio delle Aree Mercatali da Parte della Polizia. Nello specifico, la polizia municipale ha previsto la presenza di tre pattuglie attive per ogni turno di lavoro nelle zone strategiche come via Falanga, via Teatro e largo Santissimo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Epatite A: intervento a Torre del Greco con agenti fissi nei mercati per sicurezza alimentare.

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