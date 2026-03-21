Epatite A a Torre del Greco | vietati frutti di mare sindaco avverte di evitarli anche a casa

Il sindaco di Torre del Greco ha emesso un’ordinanza che vieta l’uso di frutti di mare crudi a causa di un caso di epatite A nella zona. L’ordinanza riguarda ristoranti, pizzerie e attività che vendono prodotti di mare e invita i cittadini a evitare di consumarli anche a casa. La misura rimane in vigore fino a nuove comunicazioni delle autorità sanitarie.

"> Epatite A a Torre del Greco: Ordinanza del Sindaco contro i Frutti di Mare Crudi. A seguito dell’aumento dei casi di Epatite A registrati a Napoli, il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha adottato un’ordinanza che impone un divieto assoluto al consumo di frutti di mare crudi. Questo provvedimento mira a proteggere la salute pubblica e a sensibilizzare i cittadini sui rischi connessi a questo tipo di alimentazione. Divieto di Consumo di Frutti di Mare Crudi. Nel dettaglio, l’ordinanza stabilisce la “proibizione categorica di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi” in tutti gli esercizi pubblici, inclusi ristoranti, bar e attività di vendita al dettaglio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Epatite A a Torre del Greco: vietati frutti di mare, sindaco avverte di evitarli anche a casa. Articoli correlati Ordinanza Epatite A a Napoli, vietati pesce crudo e frutti di mare nei ristorantiIl sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza urgente per contrastare l’aumento dei casi di Epatite A a Napoli, introducendo il divieto... Leggi anche: Epatite a Napoli, l’ordinanza del sindaco su frutti di mare e pesce crudo Tutto quello che riguarda Epatite A a Torre del Greco vietati... Discussioni sull' argomento Caos trasporti: stop ai treni tra Barra e Torre del Greco; Giù le temperature, imbiancato il Vesuvio. Epatite A, il sindaco di Torre del Greco: «Divieto assoluto di vendita e consumo di frutti di mare crudi»Il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, per quanto riguarda i contagi di epatite A, ha firmato un'ordinanza con la quale stabilisce sul territorio di competenza «il ... ilmattino.it Epatite A, frutti di mare vietati a Torre del Greco. Sindaco: Non mangiateli neanche a casaA seguito dell’aumento dei casi di Epatite A registrati a Napoli, il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha emanato un’ordinanza con la quale stabilisce il divieto assoluto del consumo di frut ... msn.com Rischio Epatite A, anche a Torre del Greco stop ai frutti di mare crudi. Mennella firma l'ordinanza: tutti i dettagli nei commenti facebook